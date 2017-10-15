بالصور.. العمل تقدم خدماتها لـ858 حالة عبر قافلتها للمرابطين على الثغور

المواطن - عمر عريبي - جازان

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تقديم خدماته لأبطالنا المرابطين على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، وذلك عبر قافلة البحث الميداني في مقر القيادة التابع لهم بمحافظة أبو عريش لتختصر عليهم المسافات.

وكشفت الإحصائية الرسمية الصادرة عن فرع وزارة العمل بمنطقة جازان، أنه تمت خدمة 858 حالة لمرابطين، وكذلك الإحالة للجمعيّات الخيرية والبنوك، وكذلك الجهات المختصة الأخرى، وتتمثل الخدمة من ناحية الضمان الاجتماعي وخدماته كتسجيل المساعدة المقطوعة، وتسجيل فواتير كهرباء وإحالة للجمعيات الخيرية وتسجيل الآيبان وتحديث بيانات المستفيدين، وجاء هذا كبادرة من فرع وزارة العمل والتنمية لخدمة المرابطين على الثغور واختصار المسافات عليهم.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي، أن الفرع يحمل على عاتقيه مسؤولية خدمة المرابطين على الثغور من أجل دحر المعتدين عن حدود المملكة.

وتابع: ومن هذا المنطلق فقد حرص الفرع على تسهيل خدماتهم واختصار المسافات عليهم للاستفادة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونجح في تقديم خدماته لنحو 858 حالة.

وأشار إلى أن العمل ما زال مستمرًّا والقافلة متواجدة، وستستمر في مقر القيادة لحين دحر المعتدين، وهذا أقل واجب تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقواتنا المسلحة وعائلاتهم.

وسأل المولى القدير أن يرد كيد المعتدين في نحورهم، وأن يحمي بلادنا من شرورهم وينصر أبطالنا ويشفي مرضاهم.







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