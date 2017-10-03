بالصور.. الفوج السابع بالحرس الوطني بالطائف يحتفل بتخريج الدفعة الرابعة

المواطن - الطائف

احتفل الفوج السابع بالحرس الوطني بالقطاع الغربي بمدينة الطائف، بتخريج الدفعة الرابعة من دورات عمليات الأمن الداخلي، وذلك ضمن الخطط التي يسعى من خلالها الحرس الوطني لتطوير الأفواج على عدة مراحل.

وسلم أمير الفوج السابع الجوائز والهدايا على المتفوقين والشهادات للخريجين، مقدمًا لهم التهاني والتبريكات، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما حثهم على التفاني والإخلاص في العمل، مشددًا على أن نجاح هذه الدورات والبرامج جاء نظير ما يوليه وزير الحرس الوطني وما يبذله في سبيل تطوير منسوبيه خاصة، فيما يتعلق بتطوير وتجهيز أفراد الأفواج من عتاد ومعدات، وأيضًا متابعة سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي.



وفي الختام، نقل أمير الفوج السابع تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بمناسبة اليوم الوطني، راجيًا من المولى عز وجل أن يحفظ المملكة في ظل قيادة حكيمة تتطلع دومًا لمستقبل مشرق لهذا البلد.







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