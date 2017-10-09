بالصور.. القبض على 3680 متسللًا حاولوا دخول المملكة من اليمن خلال أسبوع

المواطن - الرياض

قبض رجال حرس الحدود على أكثر من 3 آلاف شخص، من جنسيات مختلفة، حاولوا التسلل إلى المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية تمكنوا خلال الفترة من ١٠/ ١/ ١٤٣٩هـ وحتى ١٨/ ١/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتجاوز حدود المملكة من قبل مجموعات من الأشخاص قادمين من الأراضي اليمنية، محاولين التضليل عبر استخدام السواتر الطبيعية بقصد التخفي عن أعين رجال حرس الحدود والدخول بطرق غير نظامية؛ مما حتم التعامل معهم حسب مقتضيات الموقف.

ولفت إلى أن ذلك أسفر عن القبض على 3680 شخصًا من جنسيات مختلفة، موضحًا أنه تمت مباشرة استكمال كافة الإجراءات الأمنية وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية حيال الأشخاص المقبوض عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.







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