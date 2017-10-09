بالصور.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية

المواطن - الرياض

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بالإمارات، والتي يحمل لقبها فريق ريال مدريد الإسباني، عن التميمة الخاصة بالنسخة الحالية.

وتقام اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مراسم قرعة كأس العالم للأندية، بمشاركة نجوم العالم.

وسيعطي سحب القرعة الانطلاقة الرسمية للعد التنازلي للمونديال العالمي الذي سيقام في أبو ظبي والعين خلال الفترة 6 – 16 من شهر ديسمبر المقبل.

والأندية المشاركة في بطولة العالم هي نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، وأف سي باتشوكا الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف، وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر ستحدد هوية بطل دوري أبطال أفريقيا في 5 نوفمبر المقبل، وبطل دوري أبطال آسيا الذي ستتحدد هويته في 25 نوفمبر المقبل، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.







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