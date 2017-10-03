بالصور.. الملك يقلد قائدي قوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة رتبتيهما الجديدة

المواطن - واس

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وقائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي رتبتيهما، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لهما بالتوفيق في مهامهما لخدمة دينهما وبلادهما.



وقد رفع الفريق أول خالد الحربي، والفريق ركن مفلح العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلَين الله أن يعينهما على أداء المهام الموكلة لهما، وأن يكونا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.



حضر مراسم التقليد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني.







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