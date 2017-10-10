بالصور.. الوفاء لرجال العطاء.. تكريم المتقاعدين بدوريات شرطة جازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

أقام أفراد دوريات شرطة جازان، مساء أمس، حفل تكريم للمتقاعدين من زملائهم؛ تقديراً لهم ولجهودهم الحافلة بالعطاء طيلة خدمتهم، حيث كانوا مثالاً لمن اجتهد فأصاب وعمل فأجاد، سعوا بكل تفانٍ لخدمة دينهم ووطنهم، وذلك بحضور مدير غرفة العمليات الموحدة بشرطة منطقة جازان العقيد لؤي محمد الحربي.

يأتي ذلك بعد مسيرة حافلة بالنجاح، في شرطة منطقة جازان، بالدوريات الأمنية، وبعد صدور قرار التقاعد حيث كان الوفاء والتقدير لهم وجزاؤهم؛ لقد كان للوفاء كلمة، وللشكر وقفة، عرفاناً لسنوات طويلة، من العمل الماجد، والذكر الخالد، عملوا خلالها بكل تضحية، فأدركت بجهدكم العطاء، ونلتم باجتهادكم الوفاء؛ وقد تجلت مشاعر الحب في أبهى صورها، وارتسمت ملامح السعادة على وجوه الحاضرين.

بدأ الحفل بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم تلاها أبو بكر حكمي، ثم كلمة منسوبي الوردية الأولى ألقاها يحيى فقيهي، ثم كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم رئيس الرقباء ناصر جبران، ثم قصيدة شعرية لرقيب طارق الذروي، ثم فرقة الكربوس، وبعدها تكريم المتقاعدين.

تخلل الحفل العديد من الفقرات أبرزها تقديم الهدايا والدروع، وإلقاء كلمات الشكر والتقدير وقصائد الشعر والعرضة الشعبية، وسط أجواء حميمية تسودها روح المحبة والإخاء.







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