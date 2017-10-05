بالصور.. الوفد الإعلامي المرافق للملك يزور وكالة الأنباء الروسية

المواطن - موسكو

زار وفد رؤساء التحرير المرافق لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى روسيا، مساء أمس الأربعاء، وكالة الأنباء الروسية.

واطلع الوفد الإعلامي المرافق للملك والذي يرأسه رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين على أقسام الوكالة الروسية التي ضمت مركزًا للتدريب وقسم التصوير الإخباري وقاعة التحرير الرئيسية.

كما تجول الوفد الإعلامي في أرجاء الوكالة، واطلعوا على القسم العربي في الوكالة التي تضم نشرة بـ35 لغة، وتعرفوا على الطرق المتبعة في بث الأخبار والصور ورسالتها الإعلامية.

كما ناقش الجانبان خلال الزيارة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي وسبل تعزيزه وتطويره، متطلعين إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق التكامل والتعاون المشترك في المجال الإخباري والإعلامي.

ووصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيتم خلال الزيارة التاريخية بحث قضايا المنطقة والتعاون الثنائي، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.







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