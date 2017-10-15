بالصور.. الوقيان من ديوانية آل حسين التاريخية: الإعلام التقليدي باقٍ

المواطن . اتحاد الصحافة السياحي . فهد العنزي:

استضافت ديوانية آل حسين التاريخية، الواقعة ببلدة منفوحة القديمة في العاصمة الرياض، الإعلامي الكويتي الدكتور بركات الوقيان من ضمن لقاءاتها الثقافية، والتي تناول فيها الضيف أبرز المحطات الدراسية والمهنية.

تحدث الدكتور بركات الوقيان عن تجربته الإعلامية التي امتدت أكثر من عشرين عاماً، والتي تنوعت ما بين القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة من أبرزها (روتانا خليجية، الوطن الكويتي) وغيرها، وإسهاماته في إنشاء بعض القنوات والتي تميزت بالنجاح.

كما أشار الوقيان إلى أن الإعلامي لا بد أن يمتلك القيمة والمهنة الأخلاقية، والإعلام التقليدي باقٍ ولن يزيله الإعلام الجديد مثل تطبيقات وسائل الإعلام الاجتماعي، وتطرق إلى الإعلام بين الماضي والحاضر، وأضاف أن الإعلام يعد سلاحاً مهماً، وهو سلطة رابعة ومراقِبة لكل عمل قائم.

واتسمت الندوة بمداخلات من الحضور، وأجاب الدكتور بركات على الأسئلة المقدمة من قبلهم، وحضر الندوة عدد من الإعلاميين والأكاديميين والشعراء.

وفِي نهاية الندوة تم تكريم الدكتور بركات الوقيان من قبل المستشار الأستاذ عبدالعزيز آل حسين المشرف العام على الديوانية.







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