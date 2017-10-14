بالصور.. اليابان تودع البطريق العاشق بعد قصة حب مستحيلة

المواطن - وكالات

شهدت حديقة حيوانات “توبو” في اليابان قصة مؤثرة عن أحد حيواناتها المخلصة الذي تعلق بصورة مجسمة لفتاة، إلى حد الوفاة إلى جانبها، مما صنع قصة مؤثرة تداولتها المواقع الإلكترونية خلال الأيام الأخيرة.

البطريق “غريب” (21 عامًا)، أحد البطاريق المسنة في حديقة توبو بمدينة مياشيرو في اليابان، تعلق بشكل “غريب” بصورة فتاة، مصنوعة من الورق المقوى، وضعت قرب مكان إقامة البطاريق.

وقال موقع “باز فيد نيوز”: إن المجسم يصور شخصية كارتونية يابانية تدعى هولولو، وهي فتاة ترتدي زي بطريق وتظهر في مسلسل مشهور باليابان اسمه “أصدقاء كيمونو”.

وتعلق “غريب” بشخصية هولولو بعد “قصة حب فاشلة” مع أنثى بطريق تدعى “ميدوري”، كانت قد هجرته بعد أعوام طويلة من الزواج.

ورغم نهاية الإعلان الترويجي لهولولو مع حديقة الحيوانات، إلا أن طاقم الحديقة قرر إبقاء صورة الفتاة في مكان البطاريق؛ وذلك بسبب التعلق الشديد لـ”غريب” بالشخصية.

وفي إحدى المرات، قام البطريق المسن برفع جناحيه ومنقاره إلى الأعلى، أثناء وقوفه أمام هولولو، وهي علامة يقوم بها ذكر البطريق، ترمز لإبداء الرغبة بتصعيد العلاقة “إلى مرحلة جدية”.

وبعد اشتداد مرض “غريب”، تركه العاملون في حديقة “توبو” لقضاء آخر أيامه بجانب صورة الفتاة هولولو، حتى وفاته الجمعة.

وكتب حساب مسلسل “أصدقاء كيمونو” على موقع تويتر: “البطريق (غريب) توفي يوم أمس. الشكر الخالص لكل من دعمه إلى اليوم. شكرًا أيضًا لهولولو، التي كانت بجانبه حتى النهاية. وشكرًا لك (غريب) لكل هذه الأوقات. ارقد بسلام”.







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