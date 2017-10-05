بالصور.. اليامي ينضم إلى معسكر المنتخب السعودي وباوزا يجتمع فنيًا مع اللاعبين

المواطن ـ محمد سلام

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول استدعاء عبدالرحمن اليامي للمشاركة في المعسكر المقام حاليًا في جدة استعدادًا لوديتي جامايكا وغانا.

وعقد مدرب المنتخب السعودي باوزا اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين، استعرض من خلاله عددًا من اللقطات التلفزيونية تناولت جوانب تكتيكية على المستوى الهجومي والدفاعي.

وشارك في مران المنتخب السعودي المهاجم محمد السهلاوي، بعد أن اكتفى بالأمس بتدريبات خاصة مع الجهاز الطبي.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، إدغاردو باوزا، قد بدأ في رسم أسلوبه الفني من خلال تدريبات المنتخب السعودي؛ استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب جامايكا يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأكد مدير المنتخب السعودي، ماجد عبدالله، أن هذا المعسكر سيعطي صورة أولية للمدرب باوزا عن تشكيلة الأخضر، مشيرًا إلى أن التغييرات واردة بقوة خلال المرحلة المقبلة.







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