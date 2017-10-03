بالصور.. انحراف شاحنة محملة بالإبل من منحدر عالٍ شمال النماص
شكا الأهالي الوضع مطالبين بإيجاد الحلول اللازمة خاصة وأن الموقع خطر

بالصور.. انحراف شاحنة محملة بالإبل من منحدر عالٍ شمال النماص

2017/10/03
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عوض آل الشيخ - النماص

في مسلسل حوادث متكررة بمركز بني عمرو، أدى انحراف شاحنة محملة بالإبل من منحدر عالٍ بمركز بني عمرو شمال النماص، إلى إصابة سائق الشاحنة ونفوق بعض من الإبل وارتطامها بأحد الحواجز في الناحية الأخرى للطريق.

وأكدت مصادر أن الحادث وقع بعد أن فقد قائد الشاحنة السيطرة عليها بمنحدر عالٍ في الطريق السريع بين أبها والباحة، حيث يشكل الموقع خطورة دائمة.

وشكا الأهالي من هذا الوضع، مطالبين بإيجاد الحلول اللازمة، خاصة وأن الموقع خطر.

وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لكثرة الحوادث بشكل مخيف في طريق المطلا.

 

 

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