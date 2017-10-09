بالصور.. انطلاق برنامج “اكتشف” بجهود طلابية في مكة المكرمة

المواطن _ أسيل شرف _ مكة المكرمة

انطلق مساء الجمعة الماضي البرنامجُ التعريفي لمشروع “اكتشف” وذلك بمركز الضيافة التجاري بمكة المكرمة، حيث يهدف البرنامج إلى تعريف الحضور بماهية المشروع الموجه للطلاب والطالبات المقبلين على الدراسة الأكاديمية بدءاً من اختيار التخصص إلى ما بعده.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشاريع المبادرة الأولى 2030 عبدالرحمن المنتشري أن “اكتشف” عبارة عن مشروع وطني تنموي مكون من سلسلة كتب يبلغ عددها 35 كتاباً مقسمة إلى أربعة أقسام وهي: قسم ما قبل الدراسة، قسم أثناء الدراسة الأكاديمية، قسم ما بعد الدراسة يهتم بالدراسات العليا أو المجال الوظيفي، وقسم يروي قصص نجاح لطلاب وطالبات في تخصصاتهم أو طرق في المذاكرة، كما يخدم المشروع ما يقارب 137 تخصصاً بالجامعات السعودية.

وتابع: لِمَن يرغب في اقتناء هذه السلسلة يمكنه ذلك من خلال موقع سيبويه أو عبر حساب المشروع في منصة تويتر.

وفي الختام احتفل جميع القائمين على البرنامج المها الإدريسي والأستاذ محمد العيسى والأستاذ إياد الطيار والأستاذة خيرية إبراهيم والمشاركين من طلاب وطالبات وعدد من الإعلاميين ومشاهير برامج التواصل بنجاح البرنامج التعريفي.







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