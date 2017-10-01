بالصور.. انهيار أرضي يترصد أهالي إسكان الحصمة بجازان

المواطن - علي شيبان - أحد المسارحة

تذمر عدد من أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بالحصمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان من وجود حفرة عميقة وهبوط في طبقة الإسفلت في الحزام الجنوبي في الإسكان.

وقال خالد هزازي في تصريحات لـ “المواطن” : إنه بسبب الأمطار التي هطلت على الإسكان في وقت سابق حدث هبوط في الطبقة الإسفلتية في الحزام الجنوبي وازدادت المشكلة يومًا بعد يوم حتى أصبحت حفرة عميقة يصل عمقها إلى أكثر من متر وسببت ضيقًا في الشارع .

وحذر من مخاطرها خاصة وأنها مجاورة لإحدى المدارس.

بدوره أضاف عبدالله الكعبي: أن هذه الحفرة أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على السيارات المارة وخاصة سيارات النقل المدرسي من هذا الشارع وأيضًا على مرتادي الطريق لأول مرة لافتًا إلى قيام السكان بوضع بعض العلامات التحذيرية خوفًا من سقوط أي سيارة.

وقال خالد خبراني: إننا نتخوف من المرور في هذا الشارع وأصبحنا نخاف على الأطفال من هذا الهبوط الذي يشكل تهديدًا لنا ولهم، ويجب على الجهات المعنية معالجة هذه التشققات والهبوط في أسرع وقت ممكن قبل أن يحدث أي مكروه.

وطالب المواطنون والمقيمون في إسكان الحصمة الجهات المعنية بإعادة ردم هذه الحفرة العميقة وسفلتتها قبل أن يحدث أي مكروه.

“المواطن” تضع معاناة أهالي الإسكان على طاولة مدير بلدية أحد المسارحة وتتمنى أن ترى النور وحلها في أقرب وقت ممكن.







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