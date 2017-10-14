بالصور.. انهيار مبنى بحي الشهداء بمكة.. والمدني: لا إصابات

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

باشر الدفاع المدني بمكة المكرمة حادث انهيار مبنى بحي الشهداء مكون من دور واحد مأهول بالسكان ملاصق لحفرية تحت الإنشاء وتم إخلاء جميع ساكني المبنى عن طريق وحدات الدفاع المدني لمواقع آمنة.

وتفصيلاً ذكر مدني مكة انه في تمام الساعه الواحدة والعشرون والدقيقة الخامسة والثلاثون من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر محرم وردنا بلاغ مفادة وقوع حادث انهيار بحي الشهداء جوار مطعم الطازج وكان الحادث عبارة عن انهيار غرفة تابعة لمبنى مكون من دور واحد مأهول بالساكنين ملاصق لحفرية مبنى تحت الإنشاء تقدر مساحتها ب (30×45) م وبإرتفاع 15م وذلك نتيجة لانهيال التربة في أسفل الحفرية جرى إخلاء جميع ساكني المبنى عن طريق وحدات بالدفاع المدني لمواقع امنه ولم يردنا اي بلاغ عن وجود مفقودين في موقع الحادث ولازالت أعمال البحث جاريه باستخدام المعدات الفنية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي محتجزين أو مصابين في الموقع.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه تم اخلاء سكان مبنى مجاور اخر مكون من أربعة ادوار احترازيا نظرا لتضرر تمديدات المياه والكهرباء ولحين التأكد من السلامة الإنشائية من قبل المختصين بأمانة العاصمة المقدسة وتم تشكيل لجنه هندسية فنية من عدة جهات للوقوف على للتعرف على الأسباب الفنية للحادث ومعالجة الوضع القائم بما يضمن السلامة العامة.







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