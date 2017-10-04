بالصور.. برامج التنمية المهنية تتجاوز المؤشر المستهدف بتعليم الليث

المواطن - أحمد العُمري - الليث

حققت إدارة التعليم بمحافظة الليث أداء عاليًا لمؤشر برامج التنمية المهنية التي ضخها التدريب التربوي ( للبنين ) منذ انطلاقة أسبوع التهيئة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨ /١٤٣٩هـ ، وذلك على مستوى كافة الفئات المستهدفة من معلمين ومشرفين وقادة مدارس وعلى مختلف المستويات من برامج مركزية ومدرسية سعت إلى تقديم البرامج التي تلامس الاحتياج التدريبي وتتكيف مع ظروف ومواقع عمل كل فئة مستهدفة إذ بلغ عدد البرامج التي نفذت داخل مراكز التدريب ما يقرب من ٨٠ برنامجًا استفاد منها أكثر من ٢٠٠٠ معلم ، فيما بلغ عدد البرامج المنفذة في المدارس ” توطين التدريب ” ٩٤ برنامجاً استفاد منها أكثر من ١٢٠٠ معلم.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن مؤشرات أداء إدارات التعليم في التدريب والابتعاث للعام الدراسي المنصرم١٤٣٧ /١٤٣٨هـ ، وأتت إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن الإدارات المتقدمة التي حققت في المؤشر أعلى من خط الأساس بمتوسط عدد ساعات ١٣.٧ للتطوير المهني التي استكملها المعلمون و ١١.٥ متوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادات التي استكملها قادة المدارس.

وفي ضوء ذلك أشاد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور زكي بين رزق الحازمي بهذا الإنجاز وقدم شكره الجزيل للزملاء في التدريب والابتعاث ولكافة المشرفين وأخصائيي التدريب في المدارس على جهودهم التي صنعت هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تطوير أداء القوى العاملة من أهم مرتكزات التنمية وأن الأداء الواعي للمعلم هو المعول عليه في التربية التي نرومها لأجيالنا .







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