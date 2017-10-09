بالصور.. بريد عسير يحتفل باليوم العالمي للبريد

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

احتفل بريد منطقة عسير، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للبريد، والذي يقام كل سنة بتاريخ ٩ أكتوبر، حيث استقبل عددًا من طلاب مدرسة التيسير المتوسطة بأبها مع المرشد الطلابي، علي أبو سرهد، ومسفر الأحمري ورائد النشاط شايع المازني.

وكان في استقبال الطلاب مدير عام بريد منطقة عسير، مشبب بن أحمد آل معلوي، الذي رحب بالوفد الطلابي وشكرهم على تلبية الدعوة بناءً على دعم وتوجيهات رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد العبدالجبار.

وقدم مدير إدارة العلاقات العامة، سعيد مسفر الأحمري، شرحًا عن الخدمات البريدية، وتم إطلاعهم على هذه الخدمات ومرحلة تطور البريد، وتجولوا بالأقسام البريدية شملت تعريفًا عن الخدمات المقدمة في المكاتب الأمامية ونقطة توزيع واصل، وكذلك آلية التعامل مع محطات الطرود.

ثم التقطت الصور الجماعية للطلاب مع مدير عام بريد منطقة عسير، وتسلموا هدايا تذكارية بهذه المناسبة.







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