بالصور.. بعد إقالة عبدالله البرقان الجماهير لـ آل الشيخ: “وينك من زمان”

المواطن - الرياض

تفاعلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشدة، مع قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقالة عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف من منصبه.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نشر المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقد أعلن اتحاد الكرة أنه وبعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان.

ودشنت الجماهير السعودية هشتاقاً تحت عنوان « البرقان_خارج_الرياضة_بسبب_الفساد»، أعربت خلاله عن دعمها لاتحاد الكرة السعودي، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، من أجل اقتلاع الفساد من جذوره.







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