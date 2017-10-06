بالصور.. بوتين يقدم الشاي بنفسه إلى الملك بجلسة مبسطة في الكرملين

المواطن - موسكو

في مشهد ينمّ عن العلاقات المتميزة بين البلدين، وثقل المملكة الدولي، وفي جلسة قبيل الغداء في قصر الكرملين جلس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمترجِم، في جلسة شاي مبسطة.

وقدَّم بوتين الشاي بنفسه لضيفه الكبير على الطاولة الصغيرة في أحد أشهر المعاقل السياسية في العالم قصر الكرملين، بحسب العربية.

وجلسة الشاي المبسطة جاءت بعد استقبالات كبيرة في موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في زيارته الرسمية لروسيا خلال الفترة الحالية.

وتشهد الزيارة التاريخية توقيع الجانبين السعودي والروسي اتفاقيات في مجالات متعددة من بينها النفط والغاز ومشاريع أخرى يبحثها الملك سلمان مع نظيره الروسي.

وظهر في صور استقبال الرئيس بوتين للملك سلمان قصرُ الكرملين، القصر الرئاسي الشهير في روسيا، وكلمة الكرملين تعني بالروسية القلعة أو الحصن.

ويضم الكرملين عدة قصور فاخرة كانت قديماً مِلكاً للقيصر ورجاله قبل أن تتحول لمتاحف.

ويقع الكرملين في وسط موسكو على تل بورفيتسكي وذلك على الطرف الأيسر لنهر موسكوفا حيث يصب نهر نيغلينايا.

واستعان القيصر الروسي إيفان الثالث الذي حكم ما بين عامي 1440 و1505 بمعماريين من روسيا وإيطاليا لتجديد الكرملين، وقد دمج الحضارة والبناء الروسي بالبناء الإيطالي.







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