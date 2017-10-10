بالصور.. تدشين حملة المليون شجرة بخميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم زراعة المليون شجرة وهي الحملة الأولى للزراعة والتشجير “تحت عنوان معًا – لتكون خميس مشيط خضراء .



وزرع بن مشيط أول شجرة إعلانًا بانطلاق الحملة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحضور مدير شرطة المحافظة العميد علي بن مرضي ،ورئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومساعد رئيس البلدية الدكتور محمد العاوي ،بمشاركة عدد من القطاعات الأخرى فرع الزراعة ،والمياه ،والمعهد العلمي الصناعي، والجهات الأمنية.



وبيّن مساعد رئيس البلدية الدكتور محمد العاوي في تصريح صحافي أن حملة التشجير التي دشنها محافظ خميس مشيط تعد الأولى وتهدف إلى زراعة مليون شجرة بنهاية عام 1439، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك حملات أخرى ستقام في عدد من المواقع المختلفة في المحافظة وذلك لرفع الكفاءة البيئية وتقليل التلوث الهوائي .

وأشار العاوي، إلى أن نوعية الأشجار تم اختيارها بعناية ومعدلة وراثية مقاومة للجفاف والملوحة وذلك لعدم استهلاك كميات من الماء مثل الفيكس ،وجاكرندا.

من جانب آخر عبر محافظ خميس مشيط عن سعادته بهذه المبادرة التي تهدف إلى تشجير المحافظة:” كون الشجرة توفر ظلاً وجمالاً وتصد الأتربة وتجلب الأكسجين ،ونطمح أن تتحقق مواصلة سير هذه الحملة لجعل المحافظة خضراء ،وتكتسي بهذه الأشجار التي لها أثر كبير على زينة المنطقة وعلى فائدة الإنسان”.







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