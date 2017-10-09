بالصور.. تدشين مشروع مجمع مدارس جيل الإبداع الجديدة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

دشن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار صباح اليوم مشروع مجمع مدارس جيل الإبداع الجديدة بمخطط ولي العهد، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي وعدد من المسؤولين بالعاصمة المقدسة.

وقال البار إن المشروع يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية التي أرستها الأمانة مؤخرًا في مخطط ولي العهد 5 ، وهو ضمن خططها التطويرية وتوجهاتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المختلفة، خاصة المشاريع التعليمية والخدمية والصحية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشاريع التي سيتم الاستفادة منها قريبًا والتي ستشمل مدارس وكليات وغيرها.

ولفت إلى أن مكة المكرمة منطقة جاذبة للاستثمارات من خلال ما تتميز به من استقطاب الملايين من الزوار في كل عام، وهي تعد السوق الأكثر جذبًا للاستثمارات التجارية والعقارية، إضافة إلى ما ستوفره المشاريع التطويرية المختلفة من فرص استثمارية كبرى للشركات في السنوات القادمة.

واختتم البار حديثه مبينًا أن جميع مشاريع الأمانة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، ومتابعته المستمرة بالعمل على اتخاذ كل ما يسهم في تطوير المنطقة في المجالات المختلفة.







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