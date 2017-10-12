بالصور.. تعطلت الإشارة المرورية شهرًا فوقع حادث مفجع في مدخل قوز القنفذة

المواطن - يحيى العمري - القنفذة

أدى تعطل إشارة مرورية في مثلث القوز وإلزام قائدي المركبات بمدخل واحد، في كثافة مرورية وازدحام شديد، كما تسبب في وقوع حادث مروري مفجع، اليوم الخميس، على مدخل مركز القوز الجنوبي في محافظة القنفذة.



واصطدمت إحدى المركبات بمركبة كانت تسير في الاتجاه ذاته ما تسبب في فقدان قائدها السيطرة على المركبة من نوع (وانيت) ليصطدم بنخلة وتستقر في الطريق الآخر، فيما أصيب قائداها.

واستقرت إحدى النخلات أعلى المركبة الوانيت، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

وناشد سكان القوز، مرور القنفذة بفتح المنافذ التي قام بإغلاقها قبل شهر تقريبًا بسبب عطل الإشارة المرورية وإعادة تشغيل الإشارة نفسها في مثلث القوز لانسياب الحركة.

وأشاروا إلى أن يوم الخميس هو موعد السوق الشعبي من كل أسبوع، ويشهد إقبالاً وزحامًا من جميع المتسوقين من محافظات ومراكز المنطقة.







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