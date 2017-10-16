بالصور.. تعليم الرياض يدرب ١١١١ معلمة على برنامج التربية البدنية والصحية

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض البرنامج التدريبي التربية البدنية والصحية تحت مسمى (التوعية البدنية المعززة لصحة الطالبات) لمشرفات النشاط بمكاتب التعليم، وذلك في مكتب التعليم بوسط الرياض وحضرت البرنامج مديرة إدارة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم، كما حضر البرنامجَ جميعُ مشرفات النشاط بمكاتب التعليم ونفذت البرنامج المدربة الأستاذة إلهام المشوح.

هذا وقد ذكرت الدكتورة إيمان الدريهم أن تنفيذ البرنامج يعلن عن انطلاق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس التعليم بالرياض، حيث ستتولى كل مشرفة نشاط تدريب منسقات البرامج في المدارس التابعة لمكتبها، ليتم تطبيق البرنامج وفق الضوابط الشرعية بدءاً من العام الدراسي الحالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ حسب الإمكانات المتوافرة في كل مدرسة.

وأشارت الريهم إلى أنه استفاد من البرنامج ١١١١ معلمة تم تدريبهن من قِبل ٢٣ مدربة، وسينفذ البرنامج بإذن الله في ١٤٩٩ مدرسة تابعة لمنطقة الرياض.







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