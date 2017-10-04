بالصور.. تغريدة مواطن تقود لضبط مستودع أغذية مخالفة بالمدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

تفاعلت وزارة التجارة مع بلاغ مواطن في المدينة، حول وجود مستودع مخالف داخل مزرعة ويشكل خطورة على السكان.



وذكر المواطن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقًا معها صورًا: “هذا مستودع مواد غذائية في المدينة المنورة داخل مزرعة بدون تصريح ويشكل خطورة على السكان”.

وتجاوبت وزارة التجارة في رد سريع: “نأمل التواصل عبر الخاص”.



وتابعت وزارة التجارة في تغريدة أخرى: “‏نشكرك لتعاونك معنا، تمت مباشرة البلاغ وضبط المخالفات وإغلاق المستودع ومصادرة 30 ألف سلعة غذائية غير صالحة للاستخدام”.

واستكملت: “‏تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات عليهم”.







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