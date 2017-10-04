بالصور.. تفاصيل منح جامعة الإمام ولي العهد الدكتوراة الفخرية

المواطن - الرياض

​أعلن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل صباح اليوم، قبول خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ما تم رفعه من قبل مجلس الجامعة بمنح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‎ درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم في الجامعة بهذه المناسبة.

وقال أبا الخيل إن الجامعة بكافة منسوبيها إدارة ووكلاء وعمداء وأعضاء هيئة تدريس ومديري إدارات وموظفين وطلاب وطالبات لتفتخر بهذه الموافقة الكريمة وتعتز بها، وتعتبرها وسام على صدور ابنائها، وإن هذا المنح مستحق بكافة أهدافه ورسالته و ماتضمنته المسوغات والمبررات التي رفعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى المقام الكريم.

وأضاف أن الجميع يعرف تلك الجهود العظيمة والأعمال المخلصة الصادقة التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – والتي تصب دائماً في مصلحة الوطن والمواطن ومن أبرزها ما خطط له وقام عليه من جمع كلمة العرب والمسلمين وإنشاء اتحادات عسكرية وتحالفات متنوعة ومختلفة وذلك من أجل أن يكون المسلمون جميعاً يداً واحده ويعرف الجميع مكانة المملكة العربية السعودية وقدرتها وكفايتها على المستوى الإقليمي والعربي و الإسلامي والدولي .

وأشاد بجهود سمو ولي العهد في إقررا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تعد إحدى الخطط الاستراتيجية الكبرى على مستوى العالم وبرنامج التحول الوطني 2020 والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية .

كما أكد على جهود سموه في إعادة الأمل لليمن الشقيق من خلال عاصفة الحزم للقضاء على الحوثيين في اليمن ودحر سمومهم، مشيراً إلى منح مجلة ( فوربز الشرق الأوسط) – في وقت سابق – سمو ولي العهد جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال 2013 تثميناً لجهوده في دعم رواد الأعمال الشباب وإبراز نجاحات الشباب السعودي واختيار مجلة ( فورين بوليسي) سمو ولي العهد في قائمة القادة الأكثر تأثيراً في العالم ضمن قائمتها السنوية لأهم 100 مفكر في العالم للعام 2015 وهو الأكثر تأثيراً في صناعة القرار.

ولفت إلى أن زيارات ولي العهد للعديد من بلدان العالم، والولايات المتحدة أدت إلى تغيير التوازنات السياسية التي سادت في الأعوام السابقة، مثمنًا ورؤية سمو لي العهد الثاقبة والدعم الكبير وراء إنشاء المركز العالمي المتخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوجيهه بتأسيس مراكز في وزارة الدفاع متخصصة لملاحقة الإرهاب فكرياً تحت مسمى ( مركز الحرب الفكرية) وإنشاء مركز ” اعتدال ” المختص في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، ومواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق وملاحقة أيديولوجية التطرف في العالم الافتراضي.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي رفع أبا الخيل الشكر لله عز وجل على ما أنعم وتفضل، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الثقة التي أولاها جامعة الإمام ، سائلاً الله عز وجل أن يرفع شأنهم ومنزلتهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بحفظه ، كما شكر معاليه الحضور من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على حضورهم .







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