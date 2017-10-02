بالصور.. تكريم المشاركين في تنفيذ برامج “صيف القصيم 38”

المواطن - القصيم

كرمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس المشاركين في فعاليات “صيف القصيم 38.. متعة ومعرفة”، وذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم الأستاذ محمد بن صالح المذن وعمداء الكليات ومديري المعاهد.

وفي بداية التكريم رفع المذن الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الذي وجه بتنفيذ هذه الفعاليات الصيفية ، والذي يسعى لدعم الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتوجيههم الوجهة السليمة في هذا البلد المبارك، وترسيخ حب الوطن والقيادة الرشيدة التي تسعى دائماً في تطوير وتشجيع الشباب من خلال الاستفادة من الإجازة بإقامة الفعاليات والبرامج التدريبية المفيدة التي لها الأثر الأكبر على الفرد والمجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما قدم شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني في الوقت الذي سجل شكره لجميع المشاركين بهذه البرامج .

وأكد “المذن” أنه نفذ 51 برنامجًا توزعت على عدة كليات ومعاهد بنين وبنات ، في كل من الكلية التقنية للغذاء والبيئة ببريدة، والكلية التقنية ببريده وعنيزة والرس، وفرع الكلية في الأسياح، وفرع الكلية بالمذنب وفرع الكلية بالبدائع، ومعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية بالبكيرية، والمعهد التقني للخطوط الحديدية ببريدة.







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