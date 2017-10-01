بالصور.. تهيئة 238 معلمًا ومعلمة بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد، والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على مدى خمسة أيام.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، في كلمة له خلال تدشين البرنامج، أن المعلمين يؤدون أعظم وأشرف رسالة، ويضطلعون بدور مهم في المجتمع لبناء الأجبال، لافتاً إلى أنه تم تسليم المستهدفين حقائب تشتمل على أبرز احتياجات المعلم الجديد.

وبعد ذلك عقدت ورش عمل وحلقات تدريبية.



وفي شأن متصل دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، البرنامج ذاته للمعلمات الجدد، تحت شعار بالمعلم تبنى الأجيال ، وتنهض الأمم، وذلك بمقر مجمع الإدارات النسائية ، مؤكدة في كلمة لها على أهمية تعزيز دور المعلمة ، عطفًا على الرسالة التي تؤديها .

وكانت إدارات الإشراف التربوي، والتدريب التربوي وشؤون المعلمين، قد أعدت خطة لتنفيذ البرنامج في خطوة تستهدف إثراء وتنمية خبرات ومهارات المعلمين والمعلمات الجدد البالغ عددهم 238 معلمًا ومعلمة.







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