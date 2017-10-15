بالصور.. ثلاجتك ترسل لك طلبات المنزل على هاتفك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

هل تخيلت يومًا أن ثلاجتك يمكنها إرشادك إلى الأصناف التي يجب شراؤها من الأسواق، وهل تصورت أنها قد تقوم بإرسال صور كاملة لك لإظهار ما تمتلكه على رفوفها، هذا ما استطاعت شركة “سامسونغ” الكورية العملاقة في مجالات التكنولوجيا، أن تقدمه بشكل رئيسي في هذا المجال.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مجموعة من الثلاجات التي تملك أنظمة ذكية تساعد على منح مالكها الصورة كاملة لرفوف الداخلية، عبر كاميرا عالية الجودة، مزودة في الجانب الداخلي من الباب.



وفور التقاط الثلاجة صورة للرفوف بشكل تلقائي، يقوم النظام بإرسالها بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات المحمول إلى الهاتف الذكي الخاص بمالك المنزل، ومن ثم يتم إعطاؤه الفرصة لإكمال أوجه النقص أثناء وجوده في الأسواق.



ويمكن للثلاجة أن تُضبط على توقيت محدد بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية، بحيث تعاون مالكها في رحلة التسوق الدورية، دون الحاجة لتدوين احتياجات البيت بنفسه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :