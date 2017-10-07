بالصور.. جامعة الإمام عبدالرحمن تحتفي باليوم الوطني

أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا هو نتاج لحكمة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وقدرتها على تجاوز الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وفق رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة جعلت منها ثقلاً اقتصادياً وسياسياً مؤثراً ومشاركاً فاعلاً في صنع القرار.
وأضاف أنه لا شكّ أن ما تحقق جاء نتيجة بفضل ما تعيشه المملكة من أسباب الاستقرار والوحدة، والتي أرسى دعائمها القائد المؤسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
بدوره قال عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري: إننا نقف بفخر واعتزاز بمناسبة عظيمة من تاريخنا المجيد في مناسبة اليوم الوطني 87 والتي تحمل في طياتها الإنجازات والمكاسب التي تحققت على مدى عقود من الزمن، والتي يجب أن تظل حية في النفوس عاماً بعد عام.
واستطرد بالقول: ” وما تقدمه الجامعة، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، من إطلاق فعاليات متنوعة مطلع الأسبوع على هامش الاحتفاء باليوم الوطني، حيث له أهمية ودلاله في نفوس الطلاب، بأن يشاركوا الوطن في هذا اليوم الخالد والتي تضمنت عدداً من الحملات داخل وخارج الجامعة بتوجيه مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش كحملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي وحملة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في دور الإصلاح بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز المجتمع وطب الأسرة بالجامعة.