بالصور.. جامعة الإمام عبدالرحمن تحتفي باليوم الوطني

أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا هو نتاج لحكمة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وقدرتها على تجاوز الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وفق رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة جعلت منها ثقلاً اقتصادياً وسياسياً مؤثراً ومشاركاً فاعلاً في صنع القرار.

وأضاف أنه لا شكّ أن ما تحقق جاء نتيجة بفضل ما تعيشه المملكة من أسباب الاستقرار والوحدة، والتي أرسى دعائمها القائد المؤسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.