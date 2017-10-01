بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب ٣٦٥ كجم من الحشيش المخدر خلال 10 أيام

المواطن - الرياض

تمكن حرس الحدود في المملكة خلال العشرة أيام الأولى من شهر المحرم، من إحباط تهريب ٣٦٥ كجم من الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) بعد توفيق الله خلال الفترة ١ – ١٠ /١/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة؛ مما يتطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على (٨) ثمانية أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(٢) شخصين يمنيَي الجنسية و(١) شخص سعودي الجنسية، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٦٥.٥٥) ثلاثمائة وخمسة وستين كيلوجراماً وخمسة وخمسين جراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه والله ولي التوفيق.







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