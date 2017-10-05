بالصور.. حريق شقة يخلي ٥٢ شخصاً ويصيب امرأتين بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق شقة سكنية في حي العزيزية بمكة المكرمة بعد إصابة امرأتين، فيما تم إنقاذ 52 شخصاً.

وقد صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأنه، صباح اليوم الخميس، ورد بلاغ لغرفة العمليات مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية شارع عبدالله خياط.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ بداخل شقة تقع في عمارة مكونة من خمسة أدوار مأهولة بالسكان.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني قامت بإخلاء مبنى العمارة والمقدر عددهم بقرابة 25 شخصاً عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين باشرت وحدات المكافحة إخماد الحادث والسيطرة عليه.

وأوضح أنه نجم عن الحادث إصابة امرأتين من ساكني العمارة باختناق بسيط وتلقتا العلاج اللازم في الموقع وهما بصحة جيدة ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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