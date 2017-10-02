بالصور.. حريق مروع يلتهم محلًّا تجاريًّا في شرورة

المواطن - حسين الحامد - شرورة

تلقت غرفة التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة، صباح اليوم الاثنين، بلاغًا عن حريق بأحد المحلات التجارية بحي السوق.



وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أنه على الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع تبلغ مساحته تقريبًا ٨م٢ داخل المحل التجاري، موضحًا أنه نتج عنه احتراق كامل للمستودع وتضرر المحل الرئيسي بكميات الدخان الناتجة عن الحريق.



ولفت إلى أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم ينتج عنه وفيات أو إصابات، حيث تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :