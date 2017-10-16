بالصور.. حملة بجهود فردية لزراعة 1000 شجرة في صحاري رفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أطلق مجموعة من المتطوعين في هجرة زبالا، عصر أمس الأحد، وبجهود فردية بقيادة بدر بن عياد السليطي الشمري، حملة تشجير عدد من الأماكن القريبة من هجرة زبالا، في حملة تهدف إلى زراعة ألف شجرة.

وانطلقت الحملة بحضور معرف فخذ السليط بقرية زبالا التاريخية، والشيخ عقلا بن حمد السليطي الشمري، ورئيس قسم الموارد الطبيعية بفرع الزراعة بمحافظة رفحاء، عبدالله صالح الخريجي، وعدد من المتطوعين، حيث تم غرس عدد من الأشجار الصحراوية تعبيرًا عن انطلاق الحملة.

وقدم الشيخ عقلا السليطي شكره للفريق التطوعي على هذه المبادرة.

وقال قائد الفريق بدر بن عياد السليطي، في تصريحات إلى “المواطن“: إن زراعة الأشجار كانت في البداية هواية له ليتعرف على مجموعة أشخاص من دول الخليج ليتم تسمية الفرق التطوعية باسم مجموعة “صحارينا”، موضحًا أن لهم مجموعة على واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي يتم خلالها تبادل الخبرات والتعاون المشترك.

ولفت إلى وجود بنك للبذور يتم من خلاله تبادل البذور الصحراوية بين المناطق وعلى نطاق دول الخليج، موضحًا أن أهدافهم محاربة التصحر وتوعية المجتمع بأهمية التشجير ووقف تدهور البيئة، حيث تم تقديم طلب للزراعة للموافقة على مشروع تشجير المناطق القريبة من هجرة زبالا قبل فترة.

وتابع: “زرعنا الأشجار البرية، وخصوصًا النادرة والمهددة بالانقراض لغرض إكثارها والمحافظة عليها، ومن الصعوبات التي نواجهها الرعي الجائر وأيضًا التأخير في إصدار التصاريح اللازمة لبدأ التشجير”.

وأردف: “من طموحنا دعوة المجتمع وإنشاء حملة ضخمة على مستوى عالٍ ندعو فيها أطياف المجتمع للمشاركة، وأيضًا نطمح لإنشاء منتزه بري يكون متنفسًا لأهل المحافظة ويحافظ علي الأشجار ويكون معرضًا للتعريف بهذه النباتات، داعيًا أصحاب الأعمال والجهات الحكومية للمشاركة في هذه الحملات وتقديم المساعدة”.

وكشف السليطي أن لديه مشتلًا للأشجار أنشأه بجهود فردية في فناء منزله يحتوي على تشكيلة من الأشجار، منها شجر الطلح والسدر والسيال، والسلم والسمر وكذلك شجر الغاف.



وختم السليطي حديثه بشكر كل من الشيخ عقلا بن حمد السليطي على تشجيعه ودعمه للفريق، كما شكر لفرع وزارة الزراعة برفحاء.







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