بالصور.. خادم الحرمين والرئيس الروسي.. مباحثات ثنائية تاريخية في الكرملين

المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم لقاءً ثنائياً في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

ورحب فخامة الرئيس الروسي في بداية اللقاء بخادم الحرمين الشريفين مؤكداً أن العلاقات السعودية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين ستعطي زخماً قوياً لتطوير العلاقات بين البلدين، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تلبية الدعوة لزيارة بلاده.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على حفاوة الاستقبال، وقال ـ حفظه الله ـ ” نحن سعداء بوجودنا في بلدكم الصديق، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلم والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي”.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

ومن الجانب الروسي، معالي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومعالي مساعد فخامة الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ومعالي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك.







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