بالصور.. دعم سعودي كبير للنجم عمر السومة

المواطن - علي الحمداوي

عبرت الجماهير السعودية، عن دعمها للمحترف عمر السومة مهاجم النادي الأهلي والمنتخب السوري، بعد توديع نسور قايسون للملحق الآسيوي أمام أستراليا.

وطالبت الجماهير السعودية بتنظيم استقبال لعمر السومة فور وصوله جدة، للتعبير عن مدى وقوفها خلف نجم المنتخب السوري بعد المستوى المميز الذي قدمه منذ انضمامه للنسور.

وفاز المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم على ضيفه السوري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما بإياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بروسيا 2018

وتقدم للمنتخب السوري لاعبه عمر السومة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي أقيمت بسيدني، وأدرك تي كاهيل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، ومع الدقيقة 110 تمكن القائد تيم كاهيل من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأسترالي.

وبهذا الفوز سيواجه المنتخب الأسترالي عقبة الملحق الدولي صاحب المركز الخامس من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والفائز منهما سيتأهل للمونديال الروسي.







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