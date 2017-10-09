بالصور..رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد لذوي الشهيدين المطيري والسبيعي

المواطن - علي القرني - الرياض

نقل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب حماد بن علي المطيري, والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.



وثمن رئيس الحرس الملكي خلال زيارته لذوي الشهيدين، اليوم، الموقف المشرف للشهيدين لحماية أمن بلدنا الغالي وتقديم أرواحهما فداء للدين ثم الملك والوطن.



وقد رافق رئيس الحرس الملكي، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق عبدالله بن علي القحطاني وقائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي.







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