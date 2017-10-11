بالصور.. رجل الأعمال عمار يوسف ناغي يتسلم عضوية شرف الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

انضم رجل الأعمال عمار يوسف ناغي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات ناغي، إلى قائمة أعضاء شرف النادي الأهلي بعضوية ماسية، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للنادي الأهلي.

وسلم أمين عام المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء شرف الأهلي، خالد أبو راشد، العضوية الشرفية الماسية لرجل الأعمال عمار يوسف ناغي، بحضور نائب رئيس الأهلي وليد عبدالرزاق، وأمين الصندوق وضاح بخش، وعضو مجلس الإدارة ماجد العوفي.

وباركت هيئة أعضاء الشرف انضمام عمار يوسف ناغي إلى الهيئة، متمنين أن يقدم دعامة قوية للهيئة مع بقية الأعضاء، ومشددين على أهمية التكاتف خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الأهلاوية.







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