بالصور.. رحلة استكشافية لأعضاء مبادرة تراثنا رؤية 2030 إلى عنيزة
استمرت يومين تخللها عدة فعاليات متنوعة

بالصور.. رحلة استكشافية لأعضاء مبادرة تراثنا رؤية 2030 إلى عنيزة

2017/10/10
الساعة 1:23 صباحًا
- ‎فيالسائح السعودي, السعودية اليوم, السياحة والسفر, حصاد اليوم, رئيسيات السياحة
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المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - الرياض
نفذ أعضاء مبادرة تراثنا رؤية 2030 رحلة استطلاعية لمحافظة عنيزة؛ وذلك لاكتشاف المعالم السياحية والتراثية، واستمرت يومين تخللها عدة فعاليات متنوعة، فيما جاءت الرحلة من فكرة نورة الحنو من فريق “نسمة ربوع بلادي مع رفاقي”، كما شاركت السنابية نوف الحربي في توثيق الرحلة.
وانطلقت الرحلة الاستطلاعية من مدينة الرياض عبر قطار سار، بقيادة صاحبة المبادرة، نوره الرشيد، وقد استضاف رجل الأعمال وصاحب متحف دار الأجداد وفريق الرس للسيارات الكلاسيكي، ضيف الله الغفيلي، الوفد المشارك واطلعوا على ما يحتويه المتحف من محتويات أثرية وقديمة.
يشار إلى أن المبادرة بمثابة منصة علاقات عامة تجمع رجال الأعمال والإعلام، وتسعى لإيجاد نماذج حية لدمج الماضي بالحاضر، سواء أشخاص أو أماكن، وكذلك تشجيع الاستثمار في التراث كدعامة ترفيه، لتطوير الجذب السياحي والتجاري وتنمية الولاء والانتماء للوطن في مجال السياحة الداخلية، كما تطمح في التميز والإبداع واكتشاف الكنوز التراثية في مجال السياحة الداخلية وجذب السياح داخل المملكة وتقديم معلومات متميزة عن التراث.
   
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