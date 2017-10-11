بالصور.. رد فعل قائد هولندا قبل الاعتزال بلحظات

المواطن - وكالات

أعلن قائد المنتخب الهولندي، آريين روبن، اعتزاله اللعب دولياً، بعدما فشلت بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات خلال السنوات الماضية.

ورصدت عدسات الكاميرات خلال مباراة هولندا والسويد، في آخر مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم حالة النجم آريين روبن، رغم فوز بلاده بهدفين إلا إنها فشلت في تخطي تصفيات المونديال.

ويبلغ النجم الهولندي حالياً من العمر 33 عاماً، ولعب مع منتخب بلاده 96 مباراة دولية أحرز خلالها 37 هدفاً، وكان أحد نجوم النسخة الماضية بكأس العالم، وقاد هولندا للدور نصف النهائي.

وعلق روبن على اعتزاله اللعب الدولي:«14 عامًا، تبقى رائعة، سأتذكر دائما كأسي العالم 2010 و2014، أنهما أفضل ذكرياتي، ففي البطولتين شكلنا فريقاً حقيقياً».

وبدأ روبن مشواره الدولي مع المنتخب الهولندي، في أبريل 2003، وقاد بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال 2010 في جنوب إفريقيا قبل أن تخسر أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وفي مونديال 2014 بالبرازيل، قاد روبن هولندا إلى نصف النهائي، وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، قبل أن يفشل برفقة هولندا في تخطي تصفيات كأس العالم 2018، ويغيب عن المونديال الروسي لأول مرة منذ عام 2002.







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