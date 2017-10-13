بالصور.. رسم مشجع النصر يُزين منزل برونو أوفيني في البرازيل

المواطن ـ محمد سلام

نشر محترف نادي النصر، المدافع البرازيلي برونو أوفيني، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أظهرته مع أحد المشجعين النصراويين، والذي قدم إلى اللاعب رسمًا جميلًا له؛ تعبيرًا عن تقديره للمستويات التي يقدمها برونو مع النصر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق العام الماضي.

وقدم برونو أوفيني الشكر إلى المشجع نصراوي على رسمه الرائع، وأكد في تغريدته عبر “تويتر” أنه سيضع الصورة على حائط منزله في البرازيل.

وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع برونو أوفيني لمدة عام قابل للتجديد قادمًا من نابولي الإيطالي في أغسطس 2016، وقدم اللاعب مستويات مميزة في الموسم الماضي؛ مما جعل إدارة العالمي تستغل البند الموجود في عقده لاستمراره لعام آخر.







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