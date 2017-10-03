بالصور.. “سار” توقع اتفاقية شراكة مع كريم

المواطن -متعب النماصي - الرياض

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اتفاقية مع شركة كريم بهدف تمكين المسافرين عبر قطارات “سار” من الاستفادة من خدمات كريم وتسهيل تنقلهم من وإلى المحطات.



ومثل شركة “سار” في توقيع المذكرة، والذي جرى في محطة الركاب بالرياض، الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما مثل شركة كريم الدكتور عبدالله بن نديم إلياس الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لكريم السعودية.

حلول التطبيقات الذكية

من جانبه، أكد المالك أن هذه الاتفاقية تتماشى مع حرص “سار” على الاستفادة من حلول شركات التطبيقات داخل المدن، ومنها التي توفرها “كريم”، لتنويع وتسهيل وصول المسافرين وتوفير حلول متعددة ذات جودة عالية لنقل ركاب قطار “سار” من وإلى المحطات، إلى جانب الحلول الأخرى المتوفرة حالياً في المحطات من خلال شركات الأجرة وشركات تأجير السيارات.

مزايا حصرية

وأوضح المالك، أن “كريم” ستتمكن بموجب الاتفاقية من تقديم خدماتها لنقل الركاب في كل من الرياض والمجمعة والقصيم، وحائل في القريب العاجل، عبر محطات قطار “سار”، كما ستستفيد من بعض المزايا التي ستوفرها “سار” لتمكينها من تقديم خدماتها لعملاء الشركتين بالصورة الأمثل، منوهاً بأن تلك المزايا تشمل، على سبيل المثال، تخصيص مواقف ومسارًا خاصًا لقائدي مركبات “كريم”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :