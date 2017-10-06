بالصور.. سلسلة استقبالات لخادم الحرمين في موسكو

المواطن - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في مقر إقامته في موسكو، عددًا من رؤساء جمهوريات الاتحاد الروسي.

ففقد استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم، فخامة الرئيس رمضان قديريوف رئيس جمهورية الشيشان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما حضره، مفتي الجمهورية رئيس الإدارة الدينية صلاح ميجييف، ومساعد الرئيس آدم ديليمخانوف، ورئيس الحكومة أبو بكر إيديلغيروف، ومساعد الرئيس آدم شهيدوف، ونائب رئيس الحكومة بيكاخان تايماسخانوف، ونائب رئيس الحكومة حسن حكيموف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم، فخامة الرئيس يونس بك بفكيروف رئيس جمهورية أنغوشيا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وأوجه التعاون في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما حضره، عضو مجلس الشيوخ بروسيا الاتحادية السيناتور بيسلان خامتشييف، وعضو مجلس الدوما الروسي يوشا غازكيرف، وعضو مجلس الدوما الروسي عليخان خارسييف، ومساعد الرئيس للشؤون الإسلامية محمد البوغاتشييف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم، فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما حضره، نائب رئيس الحكومة وزير التجارة والصناعة البيرت كريموف، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية راديك غيماتدينوف، ورئيس وكالة التنمية الاستثمارية تاليا مينوؤلينا، ومفتي الجمهورية الشيخ كميل سميع الله، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.







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