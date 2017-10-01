بالصور.. شرح مواد ونظام الإسكان لمنسوبي إدارة إسكان صحة جازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

أقامت إدارة الإسكان بصحة جازان ورشة عمل لرؤساء ومشرفي ومشرفات السكن بالمنطقة ورشة عمل بعنوان “شرح مواد ونظام الإسكان” وقد قام بعمل الورشة مدير إدارة الإسكان بصحة جازان حسن علي مشيخي وذلك في يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمستشفى الأمير محمد بن ناصر التخصصي بجازان.

وقام المشيخي بشرح مفصل ودقيق لعملية التسكين وشرح آليته وأيضًا أوضح المشيخي للجميع أهمية التعاون والتعامل مع الساكنين وذلك لتوفير كافة الخدمات لهم وتوفير بيئة عمل مناسبه لهم.

وفي نهاية الورشة قدم المشيخي شكره لمدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان الدكتور محمد فقيهي وأيضًا تقدم بالشكر لجميع الحاضرين من رؤساء ومشرفي ومشرفات السكن بالمنطقة وقام بتوزيع شهادات شكر لهم متمنياً للجميع التوفيق والنجاح والرقي والتقدم.







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