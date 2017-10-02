بالصور.. شلل مروري يصيب طريق الملك عبدالله بأبها

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد عدد من المواطنين والطلاب والطالبات إدارة مرور أحد رفيدة بتغيير نقطة تمركزهم على طريق الملك عبدالله والذي يتسبب في تأخيرهم عن أعمالهم وتأخير الطلاب والطالبات عن محاضراتهم في وقت الذروة عند ذهابهم لأعمالهم وإلى مدارسهم وكلياتهم.

وقال عدد من الموضفين والطلاب: لم نجد حلاً منذ العام الماضي رغم اتصالاتنا على إدارة المرور وشرح معاناتنا لهم في التأخير المستمر عند ذهابنا إلى أعمالنا أو ذهاب أبنائنا إلى الجامعة أو المدارس سالكين هذا الطريق.

وقال الأهالي: إن الطريق سريع ومنظم وهناك أجهزة لتحديد السرعة ولا نعترض على الإجراءات الأمنية بل نتمنى أن يطبقوها على سائقي الشاحنات التي تتسابق مع حافلات المدارس وموظفي الدولة في وقت الذروة.

وطالب المواطنون الجهة المسؤولة بإيجاد حل لفك الازدحام وتيسير حركة المرور في المنطقة دون خلق الزحام وتأخير أبنائهم عن محاضراتهم .







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