بالصور.. شوارع حي الطحلاوي المتهالكة بالطائف تحول دون إسعاف المرضى

المواطن - عبدالعزيز العلي

يعاني أهالي حي الطحلاوي في الطائف من وجود العديد من الشوارع غير المعبدة والمتهالكة والتي شكلت صعوبة في الدخول والخروج من المنازل عبر هذه الشوارع التي لم يتم رصفها منذ 4 سنوات.

وقال عدد من الأهالي لـ ” المواطن ” إن الشركة المتعاقدة لتنفيذ هذه الشوارع لم تف بوعودها وظل الشارع الرئيس متهالكًا ويصعب معه الوصول إلى منازلهم مسببًا معاناة يومية لسكان الحي .

وأوضح أحمد المالكي أحد سكان الحي أن والدته طريحة الفراش وتحتاج بين فترة وأخرى للنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن هناك صعوبة بالغة في وصول سيارة الإسعاف مما يشكل خطرًا على حياتها وتدهور حالتها الصحية ولفت إلى أن الفرق الطبية المنزلية تجد صعوبة في الوصول إلى والدته في المنزل.

وطالب الأهالي من أمين الطائف إرسال فرقة معاينة للشارع وإصلاحه بشكل عاجل.







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