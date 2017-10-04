بالصور.. ضبط مزرعتين بمساحة ألفي متر تُسقيان بمياه ملوثة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين فقد كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة أعمال اللجان المختلفة للتأكد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه بشكل عام .

وقال منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة إن الأمانة كثفت عمل هذه اللجان بزيادة عدد الجولات الميدانية الرقابية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، حيث قامت لجنة المزارع بشمال وجنوب مكة صباح اليوم بجولة ميدانية تم خلالها الوقوف على عدد من المزارع بجنوب مكة المكرمة ، وتم ضبط مزرعتين مخالفتين تتجاوز مساحتهما ألفي متر ، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، حيث اتضح أنهما تسقيان بمياه آبار غير صالحة لوجود تلوث بالبكتريا ، بعد فحص العينات وذلك حسب تقرير الشؤون الصحية .

من جانبه قال رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير ، إن اللجنة وبمساندة الفرق الأمنية ، قامت بإزالة المزرعتين على الفور ومصادرة كميات من الخضراوات قبل تسويقها وهي عبارة عن ( ملوخية ودبا وجرجير وغيرها ) مؤكدًا بأن هناك جولات رقابية مستمرة ومشددة تقوم بها الأمانة من خلال هذه اللجان المتخصصة وذلك للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية ، لافتاً إلى أن الأمانة لن تتوانى عن إزالة أي مزرعة مخالفة مباشرة ، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .







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