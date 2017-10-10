بالصور.. ضبط 11 مخالفة لقرار توطين محال الاتصالات بالرياض

المواطن - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية على محال الاتصالات في محافظة رماح، بمشاركة شرطة المنطقة، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة للمادة 36 التي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”، وأحيل المخالفون لنظام الإقامة والعمل إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالرياض يوسف بن مسفر السيالي أن هذه الحملة تأتي امتداداً لسابقاتها من الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، على جميع المنشآت والأنشطة التجارية الخاضعة لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.



وشدد السيالي على أن فرع الوزارة لن يتساهل في التعامل مع المخالفين وتطبيق الجزاءات بحقهم، داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق “معاً للرصد”، مؤكداً أن فرع الوزارة سوف يتعامل مع هذه البلاغات فوراً لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.







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