بالصور.. ضمك يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الخليج 

المواطن - ضمك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تدريباته الاعتيادية، على ملعبه الجديد بخميس مشيط بقيادة المدرب المكلف مهدي معيز؛ وذلك استعدادًا للمباراة المهمة المقبلة الثلاثاء المقبل على ملعبه أمام الخليج صاحب الترتيب الثالث بسلم ترتيب الدوري بـ8 نقاط.

وشهدت التدريبات عودة اللاعبين المصابين فايز العلياني، عبدالله مجرشي، وليد سحاري، بينما واصل اللاعب محمد فؤاد برنامجه العلاجي، فيما واصل قائد الفريق عوض العمري غيابه عن التمارين بسبب مشاركته في الحد الجنوبي.

وشهدت تدريبات الفريق التفافًا إداريًّا من رئيس النادي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، مشددين على أهمية تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها فارس الجنوب والعودة مبكرًا لتحقيق أول الانتصارات.







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