بالصور.. طائرة بريطانية خارقة تتسع لـ22 راكبًا فقط

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تخضع الطائرة “S-512” البريطانية الجديدة لعمليات اختبار، تمهيدًا لإتمام تصنيعها في الفترة المقبلة، لتكون جاهزة بشكل رئيسي في 2021، حيث من المتوقع أن تتمتع الطائرة الخارقة بقدرات كبيرة على مستوى السرعة والرفاهية، مع قدرات أكبر على توفير 50% من الوقت المستغرق في الطيران.



ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن فيك كاتشوريا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “سبايك”، أكد أنه “تم إجراء رحلات اختبار في العالم الحقيقي، كما تم إنشاء بيئات اصطناعية لاختبار قدرات الطائرة على مقاومة الرياح وغيرها من العوامل التي تشير إلى قدراتها بشكل رئيسي”.



وأوضح أن تلك الاختبارات أسهمت بشكل رئيسي في التعرف على العديد من البيانات الخاصة بالطائرة وقدراتها، حيث تتمتع بسرعة تصل 6200 ميل/ ساعة، وهو المعدل الذي يمكنها من توفير 50% من الوقت المستغرق في السفر.



وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة القائمة على مشروع الطائرة الخارقة، تأمل في أن تنهي كافة التجهيزات الخاصة بها بحلول عام 2021، ولتكون جاهزة لتسليمها للعملاء بشكل نهائي بحلول 2023.



وتتسع الطائرة التي تتمتع بكافة عوامل الترفيه مثل الإنترنت وساحة للطعام وغرف للنوم وغيرها، إلى 22 راكبًا فقط، بخلاف الطاقم القائم على العمل داخلها، وهو الأمر الذي يعني الاهتمام الرئيسي بالشق الترفيهي الفاخر بالطائرة.







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