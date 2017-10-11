بالصور.. طائرة فانتوم في تدريبات النصر

المواطن ـ محمد سلام

كشف حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر” عن أجهزة جديدة تم استخدامها في تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، تحت إشراف مدرب اللياقة الجديد رودريغو فيغيروا.

وذكر حساب النصر: “تشتمل أجهزة مدرب اللياقة على أجهزة قياس وعدد من الكاميرات، فوتوغرافية وفيديو وطائرة فانتوم لمراقبة أداء اللاعبين في التدريبات”.

وكان الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لنادي النصر، قد التقى مع لاعبي الفريق النصراوي قبل الإشراف على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صور لقاء المدرب كوينتيروس مع اللاعبين، وقال: “مدرب النصر الجديد جوستافو كوينتيروس يلتقي بلاعبي العالمي قبل إشرافه على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء”.

وسيقود كوينتيروس النصر خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخرًا؛ بسبب سوء النتائج التي حققها برفقة الفريق العاصمي في الدوري السعودي للمحترفين.







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