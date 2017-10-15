بالصور.. طفل سعودي يفوز بمسابقة تحدي القراءة العربي في لندن

المواطن - نيوكاسل

كرم مدير عام أكاديمية الملك فهد بلندن الدكتور عبدالغني الحربي، الجمعة الماضية، الطلبة الفائزين في مسابقة تحدي القراءة ومن ضمنهم الطالب محمد بن عبدالهادي القحطاني البالغ من العمر 14 سنة.

القجطاني مثّل مدرسته في مسابقة تحدي “القراءة العربي” وتأهل للمراحل النهائية ضمن أكثر من ٤٠٠ متسابق وفاز بالمركز الثالث على مستوى بريطانيا.

كما فازت مدرسته السعودية في نيوكاسل بأفضل مدرسة أيضا على مستوى المدارس العربية في بريطانيا والتي تجاوز عمرها 30 عامًا وتعتبر صرحًا علميًا معروفًا يستفيد منه أبناء المبتعثين والطلبة العرب والمسلمون.

وتم تكريم مدير المدرسة السعودية في نيوكاسل علي بن عبدالله الصيعري ضمن أفضل مديري المدارس على مستوى بريطانيا.

وقد شارك في المسابقة أكثر من 417 متسابقًا وخلال التصفيات وصل عدد الذين ترشحوا خمسين طالبًا دخلوا في منافسة قوية وبعد التصفيات النهائية تم ترشيح ستة طلاب اختير منهم 3 فائزين فقط.

وهنأ الدكتور عبدالغني الحربي مدير عام أكاديمية الملك فهد بلندن وكذلك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن د. عبدالعزيز بن علي المقوشي، الطالب محمد بن عبدالهادي القحطاني، على هذا المركز المتقدم الذي يعتبر فخرًا للوطن وللمبتعثين وأبنائهم متمنيًا له ولجميع أبناء المبتعثين التوفيق.

من جانبه قال مدير المدرسة السعودية بنيوكاسل علي الصيعري: نحن فخورون بما حققه الابن محمد الذي يعتبر من الطلبة المتميزين في المدرسة وسعادتنا كبيرة بما سمعناه من المحكمين الليلة عنه حيث أكدوا على أحقيته بالفوز بما أظهره من إبداع في عرض محتوى كتبه.

وعن الاستعدادات التي بذلت في هذا الاتجاه قال الصيعري:” عملنا في المركز التعليمي في نيوكاسل على إعداد خطة عمل للدخول في مسابقة تحدي القراءة العربي وأوجدنا ناديًا للقراءة بعد الدوام المدرسي من شأنه رفع مستوى مهارات الطلبة للقراءة ويساعدهم في اختيار الكتب وشرحها ومتابعة إدخالها في موقع مشروع القراءة العربي بعد تقييمها.”

وتحدث الطالب محمد القحطاني قائلا :” أحمد الله وأشكره على هذا الفوز الذي تحقق بفضله سبحانه وتعالى وأهديه لوالدي ووالدتي وللمركز التعليمي في نيوكاسل الذي لم يألو جهدا في مساعدتي للوصول إلى هذا المركز المتقدم “.

وأضاف:” تعلمت من مدرستي كيف أختار الكتب واكتسبت مهارات القراءه والتحليل والتلخيص وكيف أستعد لهذه المسابقة الكبيرة التي جمعتني بطلبة مميزين من مختلف مدن بريطانيا”.

بدوره قال أيمن الجراح الأمين العام لمشروع “تحدي القراءة العربي”:” تشرفت اليوم بتحكيم الطالب محمد عبدالهادي القحطاني الذي كان من الطلبة المبدعين جدًا في إجاباته وفي انتقائه للكتب وأفكاره المبدعة.

وتابع قائلاً :” طرحنا عليه كثير من المشاكل الحياتية فكان رده على هذه المشاكل بحاجة إلى دراسة.. كان مبدعًا في طرحه”.

يذكر أن مسابقة “تحدي القراءة العربي” هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات, بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب بالعالم العربي من خلال التزام مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي والطالب يلتزم بإتمام قراءة 50 كتاباً فهماً وتحليلاً.







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